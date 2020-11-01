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В Молдове в воскресенье проходят выборы президента

01.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдовы открылись в воскресенье в 7:00 (8:00 по минскому времени), по стране их более двух тысяч, еще 139 – за рубежом.

© REUTERS / JIM BOURG
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За ходом выборов в этом году следят около 1900 местных и 309 международных наблюдателей, безопасность на участках обеспечивают около 6 тысяч полицейских. В местах голосования ведется видеонаблюдения, в связи с пандемией всем пришедшим на участки выдают защитные маски.

Порог явки в первом туре составляет 33,3%.

По молдавскому законодательству, победителем президентских выборов станет тот из кандидатов, кто получит свыше половины голосов избирателей, включенных в списки. Если такового не окажется, то спустя две недели состоится второй тур, для победы в котором будет достаточно простого большинства голосов. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (22:00 по минскому времени). Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию.

 
Теги: Минск
 
 
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За ходом выборов в этом году следят около 1900 местных и 309 международных наблюдателей, безопасность на участках обеспечивают около 6 тысяч полицейских.
 
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