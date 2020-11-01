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Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали движение вперед
01.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали двигаться вперед по проспекту. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!". Машины сигналят.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали движение вперед
Минск, 1 ноября. Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали двигаться вперед по...
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