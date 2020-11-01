ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В районе станции метро "Парк Челюскинцев" собираются люди

01.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. В районе станции метро "Парк Челюскинцев", в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.

Вдоль проспекта Независимости периодически ходят наряды сотрудников милиции в форме, некоторые — с мегафонами.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

Демонстранты намерены собраться возле станции метро "Парк Челюскинцев" и направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

За два часа до начала акции в городе, как обычно по воскресеньям, отключили мобильный интернет. Закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 ноября. В районе станции метро "Парк Челюскинцев", в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек. Вдоль проспекта...
 
Новости дня
Новости политики
 
Оппозиция Грузии считает итоги парламентских выборов нелигитимными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика