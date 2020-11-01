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В районе станции метро "Парк Челюскинцев" собираются люди
01.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. В районе станции метро "Парк Челюскинцев", в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. В районе станции метро "Парк Челюскинцев", в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек. Вдоль проспекта...
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