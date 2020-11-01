Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Участникам марша протии террора все же удалось собраться в колонну. Тысячи демонстрантов идут по тротуарам проспекта Независимости в направлении Куропат.



Голова колонны находится в районе станции метро "Восток", хвост — около станции метро "Московская". Люди скандируют "Жыве Беларусь!", "Смотри в окно, а не в телевизор!" и другие лозунги.



По оценке журналистов, в колонне более 10 тысяч демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участникам марша против террора все же удалось собраться в колонну Минск, 1 ноября. Участникам марша протии террора все же удалось собраться в колонну. Тысячи демонстрантов идут по тротуарам проспекта Независимости в направлении...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.