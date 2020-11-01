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Участникам марша против террора все же удалось собраться в колонну
01.11.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Участникам марша протии террора все же удалось собраться в колонну. Тысячи демонстрантов идут по тротуарам проспекта Независимости в направлении Куропат.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. Участникам марша протии террора все же удалось собраться в колонну. Тысячи демонстрантов идут по тротуарам проспекта Независимости в направлении...
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