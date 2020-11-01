Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Демонстранты движутся в направлении урочища Куропаты разрозненными группами.

В то время как люди продолжают подходить к станции метро "Парк Челюскинцев", большая колонна демонстрантов сформировалась напротив станции метро "Восток", между проспектом Независимости и улицей Кедышко, и тоже движется вперед.

Возле Национальной библиотеки по обе стороны проспекта идет несколько тысяч человек. Часть силовиков, которые здесь находились, уехала в сторону микрорайона Зеленый Луг. Другая часть — осталась, они сидят в микроавтобусах.

Очевидцы сообщают о задержаниях на улице Волгоградской, недалеко от станции метро "Московская".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты движутся в направлении Куропат разрозненными группами Минск, 1 ноября. Демонстранты движутся в направлении урочища Куропаты разрозненными группами. В то время как люди продолжают подходить к станции метро "Парк...

Ян Авсеюшкин, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.