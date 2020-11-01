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На Логойском Тракте против мирных демонстрантов применили спецсредства
01.11.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. На Логойском Тракте, между "Макдональдсом" и паркингом, был слышен взрыв — силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. На Логойском Тракте, между "Макдональдсом" и паркингом, был слышен взрыв — силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату. ...
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