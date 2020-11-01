Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Участники Марша против репрессий свернули с проспекта Независимости на улицу Калиновского.

Голова колонны дошла до Всехсвятской церкви и наткнулась на солдат и силовиков.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, около полусотни солдат — судя по всему, срочной службы — беспорядочно передвигаются среди демонстрантов, люди пытаются с ними говорить. Похоже, что силовики хотят спровоцировать конфликт.

Тем временем подъехали несколько автобусов с внутренними войсками и ОМОН, а также водомет. Силовики перекрыли улицу Калиновского в районе церкви.



Части демонстрантов удалось пройти вперед.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На улице Калиновского возле Всехсвятской церкви навстречу демонстрантам вышли солдаты Минск, 1 ноября. Участники Марша против репрессий свернули с проспекта Независимости на улицу Калиновского. Голова колонны дошла до Всехсвятской церкви и...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.