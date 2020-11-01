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Навстречу участникам марша движется колонна спецтехники, начались задержания

01.11.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками, автозаки.

Силовики перекрыли проспект перед Национальной библиотекой и начали задерживать людей, которые шли навстречу основной колонне. 

Часть демонстрантов оказалась заблокирована на участке от улицы Волгоградской до бизнес-центра "Александров пассаж". Люди развернулись и идут к Академии наук.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками,...
 
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