Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками, автозаки.



Силовики перекрыли проспект перед Национальной библиотекой и начали задерживать людей, которые шли навстречу основной колонне.



Часть демонстрантов оказалась заблокирована на участке от улицы Волгоградской до бизнес-центра "Александров пассаж". Люди развернулись и идут к Академии наук.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навстречу участникам марша движется колонна спецтехники, начались задержания Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками,...

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.