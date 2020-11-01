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Навстречу участникам марша движется колонна спецтехники, начались задержания
01.11.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками, автозаки.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками,...
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