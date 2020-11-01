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Воскресенский рассказал, почему члены КС не хотят возвращаться в Беларусь

01.11.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Отказ членов Координационного совета белорусской оппозиции вернуться в страну воспринят с недоумением, заявил политолог Юрий Воскресенский в эксклюзивном комментарии Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению политолога, членам КС нужно набраться политического мужества, ответственности за сторонников перемен и включиться в национальный диалог как можно...
 
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