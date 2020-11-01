|
Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат
01.11.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.
Часть участников марша не смогла дойти до урочища — они возвращаются на Логойский Тракт со стороны улицы Мирошниченко, ТЦ "Экспобел" и BIGZZ.
По обеим сторонам улицы Карбышева по-прежнему стоит цепь силовиков.
Ян Авсеюшкин, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат
Минск, 1 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)