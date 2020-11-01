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Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты — разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко
01.11.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты.
Солдаты внутренних войск разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко. Там собралось несколько тысяч человек.
Очевидцы сообщают о задержаниях возле ТЦ "Экспобел" и BIGZZ.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
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Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты — разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей Мирошниченко
Минск, 1 ноября. Силовики препятствуют движению участников марша в Куропаты. Солдаты внутренних войск разгоняют демонстрантов на пересечении МКАД с улицей...
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