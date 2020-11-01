Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты.

По улице Карбышева силовики выстроились цепью вдоль дороги, спиной к проезжей части, и наблюдают за демонстрантами.

В сторону МКАД проехал водомет и несколько тентованных грузовиков.

Очевидцы сообщают о массовых задержаниях на улице Гамарника — задержано более двух десятков человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты Минск, 1 ноября. Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты. По улице Карбышева силовики выстроились цепью вдоль дороги, спиной к проезжей...

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.