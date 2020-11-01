|
Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты
01.11.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты.
По улице Карбышева силовики выстроились цепью вдоль дороги, спиной к проезжей части, и наблюдают за демонстрантами.
В сторону МКАД проехал водомет и несколько тентованных грузовиков.
Очевидцы сообщают о массовых задержаниях на улице Гамарника — задержано более двух десятков человек.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 ноября. Группы демонстрантов разными путями пытаются пройти в Куропаты. По улице Карбышева силовики выстроились цепью вдоль дороги, спиной к проезжей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)