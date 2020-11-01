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ЦИК Молдовы признал президентские выборы состоявшимися
01.11.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Президентские выборы в Молдове признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила 33,33%, об этом в воскресенье во второй половине дня объявил ЦИК страны.
"На 16:05 явка на выборах президента Молдовы превысила 33,33%, выборы состоялись", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.
На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона.
Основным соперником действующего главы государства эксперты называют лидера проевропейской Партии "Действие и солидарность" Майю Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года.
Победителем будет признан кандидат, получивший больше половины голосов от включенных в списки. Если это количество не наберет никто, то через две недели пройдет второй тур.
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По мнению экспертов, основное противостояние сложится между действующим президентом Игорем Додоном и бывшим премьером страны Мяйей Санду.
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