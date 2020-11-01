ЦИК Молдовы признал президентские выборы состоявшимися

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Президентские выборы в Молдове признаны состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила 33,33%, об этом в воскресенье во второй половине дня объявил ЦИК страны.

"На 16:05 явка на выборах президента Молдовы превысила 33,33%, выборы состоялись", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

На пост главы республики баллотируются восемь кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона.

Основным соперником действующего главы государства эксперты называют лидера проевропейской Партии "Действие и солидарность" Майю Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года.

Победителем будет признан кандидат, получивший больше половины голосов от включенных в списки. Если это количество не наберет никто, то через две недели пройдет второй тур.