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Латвия утвердила методику, которая не допустит электроэнергию с БелАЭС
01.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС электроэнергии, сообщил руководитель регулятора Роланд Ирклис.
"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси", - пояснил глава комиссии.
По его словам, этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Белорусской АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.
Совместный бойкот
Ранее Литва, Латвия и Эстония
На закрытой части заседания правительства Латвии 25 августа был заслушан информационный отчет министерства экономики страны о торговле электроэнергией с Беларусью. Принимая во внимание развитие политических событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС, министры постановили, что в случае запуска станции Латвия приостановит торговлю электроэнергией с нашей республикой.
Пробный пуск
В минувшую пятницу на Белорусской атомной станции специалисты
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Метод в том числе уже утвержден эстонской стороной, соответствующее подтверждение ожидается и от Литвы.
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