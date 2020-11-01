Латвия утвердила методику, которая не допустит электроэнергию с БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС электроэнергии, сообщил руководитель регулятора Роланд Ирклис.

"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси", - пояснил глава комиссии.

По его словам, этот метод уже утвержден Латвией и Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Белорусской АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.

Совместный бойкот

Ранее Литва, Латвия и Эстония договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска АЭС. Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии со станции на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

На закрытой части заседания правительства Латвии 25 августа был заслушан информационный отчет министерства экономики страны о торговле электроэнергией с Беларусью. Принимая во внимание развитие политических событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС, министры постановили, что в случае запуска станции Латвия приостановит торговлю электроэнергией с нашей республикой.

Пробный пуск

В минувшую пятницу на Белорусской атомной станции специалисты выполнили пробный пуск турбины энергоблока №1. Сейчас на блоке идет поэтапный подъем мощности (до 40%). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября этого года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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