Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Воскресный марш, который был приурочен ко дню поминовения предков – "Дзяды" – завершился в белорусской столице, акция сопровождалась задержаниями, передает корреспондент Sputnik.

Днем 1 ноября протестующие собрались возле Парка Челюскинцев в 14:00. Участники несанкционированной акции шли длинными колоннами не только по тротуару, но и по проезжей части, в некоторых районах движение транспорта было парализовано. Временно не работали также несколько станций метро, наблюдались проблемы с мобильным интернетом.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники несанкционированной акции собрались у "Парка Челюскинцев"

Участники шествия планировали дойти до урочища "Куропаты", но спустя полчаса после начала акции возле станции метро "Московская" начались первые задержания. В минской милиции подтвердили Sputnik факты использования нелетального оружия и светошумовых гранат.

© Sputnik / Виктор Толочко Оцепление стражей порядка на пути колонны митингующих

Очевидцы сообщили о выстрелах в районе Детской железной дороги и ТРЦ "Экспобел".

© Sputnik / Виктор Толочко Участники акции протеста пытались обойти кордоны силовиков и продвигались дальше

"Было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух", – заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Виктор Толочко Задержание участников акции протеста

Цифры по количеству задержанных в столичной милиции пообещали назвать в понедельник.

Части участников акции удалось дойти до "Куропат", люди провели здесь митинг-реквием и около 19:00 начали расходиться.

© Sputnik / Виктор Толочко Не всем участникам шествия удалось пройти через кордоны и добраться до "Куропат"

Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно шествие проходит от центра Минска к урочищу "Куропаты" – месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано белорусскими властями. Оно прошло в рамках акций протеста, которые оппозиция устраивает после президентских выборов 9 августа.

© Sputnik / Виктор Толочко Участники провели в "Куропатах" митинг и разошлись

Немногочисленные акции протеста граждан прошли 1 ноября в областных и некоторых крупных районных центрах.

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