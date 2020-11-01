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Марш на "Дзяды" в Минске завершился митингом в "Куропатах"
02.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Воскресный марш, который был приурочен ко дню поминовения предков – "Дзяды" – завершился в белорусской столице, акция сопровождалась задержаниями, передает корреспондент Sputnik.
Днем 1 ноября протестующие собрались возле Парка Челюскинцев в 14:00. Участники несанкционированной акции шли длинными колоннами не только по тротуару, но и по проезжей части, в некоторых районах движение транспорта было парализовано.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники несанкционированной акции собрались у "Парка Челюскинцев"
Участники шествия планировали дойти до урочища "Куропаты", но спустя полчаса после начала акции возле станции метро "Московская" начались первые задержания. В минской милиции подтвердили Sputnik факты использования нелетального оружия и светошумовых гранат.
© Sputnik / Виктор Толочко
Оцепление стражей порядка на пути колонны митингующих
Очевидцы сообщили о выстрелах в районе Детской железной дороги и ТРЦ "Экспобел".
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста пытались обойти кордоны силовиков и продвигались дальше
"Было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух", – заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание участников акции протеста
Цифры по количеству задержанных в столичной милиции пообещали назвать в понедельник.
Части участников акции удалось дойти до "Куропат", люди провели здесь митинг-реквием и около 19:00 начали расходиться.
© Sputnik / Виктор Толочко
Не всем участникам шествия удалось пройти через кордоны и добраться до "Куропат"
Акцию, приуроченную ко дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября, белорусская оппозиция проводит уже много лет. Традиционно шествие проходит от центра Минска к урочищу "Куропаты" – месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий. В этом году шествие не было санкционировано белорусскими властями. Оно прошло в рамках акций протеста, которые оппозиция устраивает после президентских выборов 9 августа.
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники провели в "Куропатах" митинг и разошлись
Немногочисленные акции протеста граждан прошли 1 ноября в областных и некоторых крупных районных центрах.
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Несанкционированное шествие белорусской оппозиции завершилось в урочище "Куропаты", где участники акции провели митинг-реквием.
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