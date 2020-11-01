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"Это абсурдное обвинение": Пашинян отрицает охлаждение отношений с Россией

02.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян категорически настаивает на том, что после его прихода к власти в мае 2018 года отношения Армении и России все также сильны.

© REUTERS / VATICAN MEDIA
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"В вопросе стратегического союзничества с Арменией у России нет нейтралитета. Власти РФ и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности", - подчеркнул Пашинян в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В ходе беседы с армянским премьером журналист поинтересовался, как премьер-министр относится к отдельным оппозиционным оценкам своей деятельности, согласно которым армянско-российские связи ослабли, а в проводимой им политике все чаще раздается западная риторика. Глава правительства Армении эмоционально отреагировал на это обвинение, указав на его несостоятельность.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ и Армения обязаны продолжать сотрудничество в сфере безопасности. Ереван является участником ОДКБ с момента заключения договора в Ташкенте (Узбекистан) 15 мая 1992 года. Азербайджан прекратил свое членство в данной организации спустя семь лет. С 27 сентября текущего года давний нагорно-карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном неожиданно вступил в фазу военной эскалации.

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Теги: Минск
 
 
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