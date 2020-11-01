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"Белсат" сообщил о задержании еще одного своего оператора

02.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. В Минске задержан еще один видеооператор, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат", Дмитрий Кравчук. Он находится в УВД Октябрьского района, сообщил канал со ссылкой на родственников задержанного. Обстоятельства задержания неизвестны.

Ранее появилась информация о задержании оператора "Белсата" Дмитрия Солтана (Буянова). Он также доставлен в Октябрьское РУВД. По сообщению телеканала, во время задержания и в автозаке Солтан был избит.

Таким образом, в Минске, где сегодня прошел Марш против террора, было задержано семь журналистов. Помимо Солтана и Кравчука это Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — фотокорреспонденты газеты "Новы Час"), Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) и Алена Ляшкевич ("Новы Час"). Последние двое отпущены. На Дмитриева, как сообщил "Новы Час", составлены протоколы по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (неподчинение законным требованиям должностного лица). О судьбе Зеньковича и Трусило сведений пока нет.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 ноября. В Минске задержан еще один видеооператор, сотрудничающий с польским телеканалом "Белсат", Дмитрий Кравчук. Он находится в УВД Октябрьского района,...
 
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