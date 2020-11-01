Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Телеканал "Белсат" подтвердил задержание своего оператора Дмитрия Солтана (Буянова) на акции протеста в Минске. Он находится в УВД Октябрьского района. У оператора отобрали камеру и телефон, оформляется протокол об административном правонарушении.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

На 17.20 правозащитникам известны имена 71 задержанного в Минске и регионах. Среди них журналисты Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС) (отпущен), Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (газета "Новы Час"), скульптор Геннадий Лойко, гражданин России Алексей Андреев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белсат": Оператор Дмитрий Солтан избит, в РУВД у него отобрали камеру и телефон Минск, 1 ноября. Телеканал "Белсат" подтвердил задержание своего оператора Дмитрия Солтана (Буянова) на акции протеста в Минске. Он находится в УВД Октябрьского...

БелаПАН.