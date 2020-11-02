Будет второй тур: последние новости о выборах президента в Молдове

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Исход президентских выборов в Молдове решится во втором туре, об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на Центризбирком страны.

К утру понедельника ЦИК Молдовы успел обработать 99,53% протоколов с избирательных участков. По результатам подсчета, лидирует экс-премьер Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду: она набрала уже 35,93% голосов. С небольшим отрывом за ней следует действующий президент Молдовы Игорь Додон, за которого проголосовали 32,76% избирателей.

По предварительным подсчетам, что за Санду отдали свои голоса более 480 тысяч избирателей, за Додона - около 440 тысяч. Оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который должен будет состояться 15 ноября. По законодательству Молдовы, необходимо провести второй тур выборов, поскольку никто из претендентов на пост президента не набрал более 50% голосов.

Выборы президента прошли в Молдове 1 ноября. Все избирательные участки закрылись в 21:00. По данным Центризбиркома, явка составила 42,76% или 1 214 757 избирателей. В данный момент ЦИК обработал уже 2131 протокол из 2143.

По Конституции Молдовы, президента избирают на четырехлетний срок, он вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин страны не младше 40 лет, обладающий избирательным правом, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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