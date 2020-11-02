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Будет второй тур: последние новости о выборах президента в Молдове
02.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Исход президентских выборов в Молдове решится во втором туре, об этом сообщает
© REUTERS / VLADISLAV CULIOMZA
К утру понедельника ЦИК Молдовы успел обработать 99,53% протоколов с избирательных участков. По результатам подсчета, лидирует экс-премьер Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду: она набрала уже 35,93% голосов. С небольшим отрывом за ней следует действующий президент Молдовы Игорь Додон, за которого проголосовали 32,76% избирателей.
По предварительным подсчетам, что за Санду отдали свои голоса более 480 тысяч избирателей, за Додона - около 440 тысяч. Оба этих кандидата выходят во второй тур выборов, который должен будет состояться 15 ноября. По законодательству Молдовы, необходимо провести второй тур выборов, поскольку никто из претендентов на пост президента не набрал более 50% голосов.
Выборы президента
По Конституции Молдовы, президента избирают на четырехлетний срок, он вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин страны не младше 40 лет, обладающий избирательным правом, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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По данным ЦИК Молдовы, на выборах лидирует экс-премьер Молдовы, лидер партии PAS Майя Санду, за ней с небольшим отрывом следует действующий президент страны Игорь...
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