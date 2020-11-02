В первом туре президентских выборов в Молдавии лидирует Санду

ЦИК обработал 99,63% протоколов: 32,75% голосов за действующего президента Игоря Додона, а 35,94% - за лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам, третье место занимает лидер "Нашей Партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Далее следуют Виолетта Иванова от партии "Шор" (6,52%), председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,26%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

Явка избирателей превысила порог 33,33%, поэтому ЦИК признал выборы состоявшимися. Второй тур пройдёт 15 ноября, поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). Тогда и станет известно имя нового президента.

Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента с 2016 года. Во время действующей предвыборной кампании он выступает за нейтральную внешнюю политику и говорит о необходимость развития отношений с ЕС. Санду является активной сторонницей евроинтеграции. Во внешней политике она предлагает восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом.