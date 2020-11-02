ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первом туре президентских выборов в Молдавии лидирует Санду

02.11.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

ЦИК обработал 99,63% протоколов: 32,75% голосов за действующего президента Игоря Додона, а 35,94% - за лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам, третье место занимает лидер "Нашей Партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Далее следуют Виолетта Иванова от партии "Шор" (6,52%), председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе (3,26%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

Явка избирателей превысила порог 33,33%, поэтому ЦИК признал выборы состоявшимися. Второй тур пройдёт 15 ноября, поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%). Тогда и станет известно имя нового президента. 

Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента с 2016 года. Во время действующей предвыборной кампании он выступает за нейтральную внешнюю политику и говорит о необходимость развития отношений с ЕС. Санду является активной сторонницей евроинтеграции. Во внешней политике она предлагает восстановить хорошие отношения с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЦИК обработал 99,63% протоколов: 32,75% голосов за действующего президента Игоря Додона, а 35,94% за лидера оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности...
 
Новости дня
Новости политики
 
Будет второй тур: последние новости о выборах президента в Молдове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика