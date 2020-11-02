Сколько человек задержали на воскресной акции в Минске, рассказали в МВД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Самым многочисленным стал "Марш против террора", приуроченный к национальному празднику Дзяды.

В МВД сообщают, что "акция с самого начала приобрела не "мирный" характер". По данным ведомства, почти сразу протестующие попытались заблокировать движение транспорта в обе стороны на проспекте Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев". Но через 20 минут "после неоднократных предупреждений" сотрудники милиции вытеснили людей обратно на тротуары.

Как уточняется в Telegram-канале МВД, разрозненные группы разными маршрутами отправились в урочище Куропаты. При этом во время движения колонны были зафиксированы факты "активного противодействия правоохранительным органам". В районе Логойского тракта было использовано самодельное взрывное устройство.

"Сотрудники милиции, в свою очередь, неоднократно предупреждали о недопустимости противоправных действий, предпринимали меры по пресечению правонарушений. Так, по проспекту Независимости, а также в районе МКАД использовалось оружие со светошумовыми боеприпасами и резиновыми пулями", - говорится в сообщении.

Особое внимание милиция направила на поиски анархистов, которые через мессенджеры договаривались оказать силовое сопротивление милиции.

"Была получена информация, что 30-40 из них находятся среди группы, двигавшейся по ул. Калиновского. Увидев сотрудников милиции на ул. Карбышева, они отделились от остальных протестующих и дворами пробрались к полю возле урочища Куропаты", - отметили в МВД.

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