Хочется, чтобы экономика сработала назло врагам – Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Романом Головченко ситуацию в экономике и на предприятиях.

"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", – цитирует Лукашенко БелТА .

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