|
Хочется, чтобы экономика сработала назло врагам – Лукашенко
02.11.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Романом Головченко ситуацию в экономике и на предприятиях.
"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", – цитирует Лукашенко
Последует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского государства также добавил, что хочется, чтобы экономика сработала не хуже, чем в соседних странах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)