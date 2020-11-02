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Хочется, чтобы экономика сработала назло врагам – Лукашенко

02.11.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Романом Головченко ситуацию в экономике и на предприятиях.

"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", – цитирует Лукашенко БелТА.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства также добавил, что хочется, чтобы экономика сработала не хуже, чем в соседних странах.
 
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