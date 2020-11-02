Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Возле Красного костела в Минске собираются участники традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Сегодняшняя акция пройдет под лозунгом "Хватит нас пугать!".



Несколько сотен людей старшего возраста пришли к костелу с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Собравшиеся скандируют: "Это наш город", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам", "Хватит нас пугать!", "Лукашенко в автозак" и другие протестные лозунги. Некоторые держат плакаты с надписями: "Стране требуется честный судья", "Хватит сажать, пора выпускать", "Нет насилию", "Хватит молчать!", "Позор БТ", "Уходи".



Участники акции оставляют у входа в костел горящие лампадки в память об усопших. Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день поминовения предков Деды.



За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, в мегафон они предупреждают собравшихся о незаконности мероприятия.



В 14.10 участники марша двинулись в сторону проспекта Независимости.



Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 26 октября. Он был самым многочисленным, так как по ходу шествия к колонне присоединились люди разных возрастов, в том числе студенты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске начался традиционный марш пенсионеров Минск, 2 ноября. Возле Красного костела в Минске собираются участники традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Сегодняшняя акция...

Ирина Турчина, БелаПАН.