ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начался традиционный марш пенсионеров

02.11.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Возле Красного костела в Минске собираются участники традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Сегодняшняя акция пройдет под лозунгом "Хватит нас пугать!".

Несколько сотен людей старшего возраста пришли к костелу с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Собравшиеся скандируют: "Это наш город", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам", "Хватит нас пугать!", "Лукашенко в автозак" и другие протестные лозунги. Некоторые держат плакаты с надписями: "Стране требуется честный судья", "Хватит сажать, пора выпускать", "Нет насилию", "Хватит молчать!", "Позор БТ", "Уходи".

Участники акции оставляют у входа в костел горящие лампадки в память об усопших. Сегодня, 2 ноября, белорусы отмечают день поминовения предков Деды.  

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, в мегафон они предупреждают собравшихся о незаконности мероприятия.

В 14.10 участники марша двинулись в сторону проспекта Независимости.

Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 26 октября. Он был самым многочисленным, так как по ходу шествия к колонне присоединились люди разных возрастов, в том числе студенты.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 2 ноября. Возле Красного костела в Минске собираются участники традиционного марша пенсионеров, который проходит по понедельникам. Сегодняшняя акция...
 
Новости дня
Новости политики
 
Хочется, чтобы экономика сработала назло врагам – Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика