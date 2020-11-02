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Президент вспомнил, как из "трезвой оппозиции" пришел к власти
02.11.2020 15:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой Белорусской православной церкви Вениамином заявил, что всегда выступал за выражение разных точек зрения – примером этому служит вся его жизнь.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти", – цитирует главу государства
По словам Лукашенко, когда у него проходит совещание должно быть представлено несколько точек зрения на решение проблемы, если их нет, что все откладывается.
Откуда ноги растут
Лукашенко отметил, что выступает за выражение разных точек зрения и не против инакомыслия, но не приемлет нарушения закона. По его словам, белорусы, участвующие в
"Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее – там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон?", – задал риторический вопрос белорусский лидер.
Лукашенко считает, что если есть желание участвовать в дискуссиях, то студенты могут собраться в университетах и там обсудить все вопросы.
"Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте – за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это", – сказал он.
При этом Лукашенко еще раз повторил, что не против инакомыслия. "Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их, и сосчитать трудно", – заключил президент.
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Белорусский лидер заверил, что заинтересован в выражении разных точек зрения и не против инакомыслия, но не приемлет нарушения закона.
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