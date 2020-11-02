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К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов

02.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов.

Голова колонны дошла до зданий МВД и КГБ. Демонстранты скандируют "Трибунал!", "Выпускай!", "Один за всех и все за одного", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Участников марша приветствуют прохожие.

На противоположной стороне проспекта припаркованы милицейские микроавтобусы.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 ноября. К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов. Голова колонны...
 
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