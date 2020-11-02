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К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов
02.11.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 ноября. К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 2 ноября. К маршу пенсионеров, который проходит сейчас на проспекте Независимости в Минске, активно присоединяются люди разных возрастов. Голова колонны...
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