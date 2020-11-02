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Журналиста БелаПАН Павла Добровольского арестовали на 15 суток

02.11.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Суд Фрунзенского района Минска 2 ноября осудил журналиста БелаПАН Павла Добровольского на 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья Юлия Близнюк признана его виновным в участии в несанкционированном митинге 18 октября.

В суде было отмечено, что Добровольский был на акции в качестве журналиста и имел при себе удостоверение сотрудника СМИ. 

Добровольский был задержан днем в пятницу, 30 октября. В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение: "Милиция в масках пришла". В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский был доставлен во Фрунзенское РУВД Минска в рамках административного процесса. Какая статья КоАП вменяется Добровольскому, неизвестно. По словам Ганусевич, до суда он будет находиться в местах временного содержания.

Адвокат задержанного Сергей Зикрацкий до вечера не смог узнать, где находится подзащитный и какое правонарушение ему вменяется. В центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания на Окрестина адвокату сообщили, что Добровольского в списках оформленных нет.

Защитник принял решение подать заявление об исчезновении человека. Сотрудники УВД Фрунзенского района отказались зарегистрировать заявление, заявив, что передадут его в канцелярию, а это значит, что в лучшем случае заявление будет зарегистрировано только в понедельник. Поэтому адвокат позвонил на линию 102 и заявил об исчезновении человека. Заявление было принято и зарегистрировано, в связи с чем должен был начаться поиск.

По последним данным, Добровольский находился в ИВС в 1-м переулке Окрестина.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 ноября. Суд Фрунзенского района Минска 2 ноября осудил журналиста БелаПАН Павла Добровольского на 15 суток административного ареста по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья...
 
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