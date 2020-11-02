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Россия поддерживает идею Беларуси о проведении конституционной реформы
02.11.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Конституционная реформа в Беларуси поспособствует либерализации политической системы,
Дипломат отметил, что новая Конституция в стране приведет к либерализации и стабилизации ситуации в стране. "Россия выступает за нормализацию обстановки в Белоруссии в спокойном ключе через максимально широкий диалог внутри страны", - добавил Гатилов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Представитель РФ считает диалог с Минском конструктивным, а объем проделанных по обеспечению прав человека работ - большим. "Высоко оцениваем достижения Минска в реализации высказанных в рамках второго цикла УПО рекомендаций. В условиях растущего внешнего давления на республику это было нелегко", - сообщил дипломат.
Гатилов подчеркнул важность невмешательства в электоральные процессы других государств. Он добавил, что самостоятельное ведение внутренних дел в стране - это "базовый принцип международного права".
Ранее президент России Владимир Путин
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Беларусь проделала серьезную работу по обеспечению прав человека, несмотря на давление извне, считает эксперт.
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