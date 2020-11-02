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Россия поддерживает идею Беларуси о проведении конституционной реформы

02.11.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Конституционная реформа в Беларуси поспособствует либерализации политической системы, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов во время рассмотрения национального доклада Белоруссии на 36-й сессии рабочей группы СПЧ ООН по проведению Универсального периодического обзора (УПО).

Дипломат отметил, что новая Конституция в стране приведет к либерализации и стабилизации ситуации в стране. "Россия выступает за нормализацию обстановки в Белоруссии в спокойном ключе через максимально широкий диалог внутри страны", - добавил Гатилов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель РФ считает диалог с Минском конструктивным, а объем проделанных по обеспечению прав человека работ - большим. "Высоко оцениваем достижения Минска в реализации высказанных в рамках второго цикла УПО рекомендаций. В условиях растущего внешнего давления на республику это было нелегко", - сообщил дипломат.

Гатилов подчеркнул важность невмешательства в электоральные процессы других государств. Он добавил, что самостоятельное ведение внутренних дел в стране - это "базовый принцип международного права".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что считает решение Лукашенко изменить Конституцию " значительным шагом навстречу его политическим оппонентам".

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Теги: Минск
 
 
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