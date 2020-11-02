Лукашенко Вениамину: Церковь — основная скрепа нашего государства, а вы — государственный человек

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, 2 ноября во Дворце Независимости заявил, что считает невозможным отделение церкви от государства.

"У нас очень модно говорить, что церковь отделена от государства, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — С первых дней своего президентства я говорил и повторяю неустанно: церковь, особенно православная, — основная скрепа нашего государства, особенно сейчас, когда мир вообще обезумел и потерял духовность. Как может быть церковь отделена от государства, читай: вне государства быть? Не может. Это опора, один из основных стержней государства, идеологических, если хотите".

"И пока мы не выработали в своей идеологии какую-то целостную национальную идею (сейчас больше всего патриотизм выступает на первое место), церковь всегда являлась и будет являться духовной основой, если хотите, идеологической основой нашего государства. Я не могу представить, что наши конфессии, в том числе главная — православная, вне государства. Этим я хочу, владыка, сказать, что вы не чужой человек в государстве. Вы не где-то там — вы наш, государственный человек, как и все другие. И государство всегда готово подставить вам плечо", — добавил Лукашенко.

Митрополит Вениамин в свою очередь заявил, что "и церковь не может существовать вне государства". "И мы переживаем за государство. Готовясь к встрече, мы продумали, проанализировали, в чем можно было бы помочь с учетом нынешней ситуации", — сказал православный иерарх.

Беларусь — государство светского характера, этот принцип заложен в Конституции и иных документах.

Статья 4 Основного закона гласит, что демократия в стране "осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений", а идеология "политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан".

Статья 16 Конституции устанавливает, что все "религии и вероисповедания равны перед законом", а взаимоотношения государства и религиозных организаций "регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа".

Статья 31 Основного закона наделяет гражданина Беларуси правом "самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, не запрещенных законом".

Статьей 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" установлено, что "государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит законодательству Республики Беларусь".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко Вениамину: Церковь — основная скрепа нашего государства, а вы — государственный человек Минск, 2 ноября. Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, 2 ноября во Дворце Независимости...

Захар Щербаков, БелаПАН.