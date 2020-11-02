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Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа
02.11.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 ноября. Участники марша пенсионеров — несколько тысяч человек — дошли до площади Якуба Коласа.
Марш стартовал около 14.00 от Красного костела по проспекту Независимости под лозунгом "Хватит нас пугать!". Демонстранты шли с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Они скандировали лозунги "Это наш город!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Хватит нас пугать!", "Лукашенко в автозак!" и другие. В колонне были плакаты с надписями: "Стране требуется честный судья", "Хватит сажать, пора выпускать", "Нет насилию", "Хватит молчать!", "Позор БТ", "Уходи".
Марши пенсионеров традиционно проходят по понедельникам.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 2 ноября. Участники марша пенсионеров — несколько тысяч человек — дошли до площади Якуба Коласа. На подходах к площади по обеим сторонам проспекта...
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