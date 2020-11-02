Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Участники марша пенсионеров — несколько тысяч человек — дошли до площади Якуба Коласа.



На подходах к площади по обеим сторонам проспекта Независимости внезапно установили ограждения, оставив для прохода лишь пару метров. Демонстранты — по два, по три человека — их обходили.



На площади участники марша возложили цветы к памятнику Коласа, а также оставили там бело-красно-белые ленты и плакаты, которые несли от Красного костела. Затем участники акции несколько раз проскандировали "Жыве Беларусь!", поаплодировали и начали расходиться. На площади осталась небольшая группа — люди фотографируются, танцуют. Волонтеры угощают их печеньем и горячими напитками.

Марш стартовал около 14.00 от Красного костела по проспекту Независимости под лозунгом "Хватит нас пугать!". Демонстранты шли с флагами, бело-красно-белыми зонтами, цветами и лентами, иконами. Они скандировали лозунги "Это наш город!", "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", "Хватит нас пугать!", "Лукашенко в автозак!" и другие. В колонне были плакаты с надписями: "Стране требуется честный судья", "Хватит сажать, пора выпускать", "Нет насилию", "Хватит молчать!", "Позор БТ", "Уходи".



По пути к пенсионерам активно присоединялись люди разных возрастов. Демонстрантов приветствовали прохожие и автомобилисты.

Марши пенсионеров традиционно проходят по понедельникам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа Минск, 2 ноября. Участники марша пенсионеров — несколько тысяч человек — дошли до площади Якуба Коласа. На подходах к площади по обеим сторонам проспекта...

Ирина Турчина, БелаПАН.