ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай назначил нового посла в Беларуси

02.11.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Се Сяоюн стал новым послом Китая в Беларуси, сообщается на сайте посольства КНР.

Дипломату 56 лет, он родился в городе Харбин в провинции Хэйлунцзян. По специальности Сяоюн - магистр по литературе.  В послужном списке у дипломата - высокие должности в  представительствах Китая в Украине и России. Кроме того, Сяоюн работал в МИДе Китая, последние два года занимал пост заместителя Генерального Секретаря ШОС.

© Sputnik / Виктор Толочко
Китай надеется, что Беларусь восстановит стабильность при Лукашенко

Ранее интересы Китая в Беларуси представлял Цуй Цимин. Он проработал на посту посла шесть лет - с 2014-го по 2020-й годы. В сентября президент Беларуси Александр Лукашенко провел с  Цимином финальную встречу по случаю окончания послом миссии в республике. Во время встерчи Лукашенко заявил, что Беларусь "всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".

 

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представлять интересы Китайской Народной Республики в Беларуси будет бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн
 
Новости дня
Новости политики
 
Кочанова представила столичным чиновникам нового помощника президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.11.2020
Mir24.TV Belarus
02.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика