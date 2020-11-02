Китай назначил нового посла в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Се Сяоюн стал новым послом Китая в Беларуси, сообщается на сайте посольства КНР.

Дипломату 56 лет, он родился в городе Харбин в провинции Хэйлунцзян. По специальности Сяоюн - магистр по литературе. В послужном списке у дипломата - высокие должности в представительствах Китая в Украине и России. Кроме того, Сяоюн работал в МИДе Китая, последние два года занимал пост заместителя Генерального Секретаря ШОС.

Ранее интересы Китая в Беларуси представлял Цуй Цимин. Он проработал на посту посла шесть лет - с 2014-го по 2020-й годы. В сентября президент Беларуси Александр Лукашенко провел с Цимином финальную встречу по случаю окончания послом миссии в республике. Во время встерчи Лукашенко заявил, что Беларусь "всегда будет дружественной страной для Китайской Народной Республики".