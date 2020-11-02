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Китай назначил нового посла в Беларуси
02.11.2020 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Се Сяоюн стал новым послом Китая в Беларуси, сообщается на сайте посольства КНР.
Дипломату 56 лет, он родился в городе Харбин в провинции Хэйлунцзян. По специальности Сяоюн - магистр по литературе. В послужном списке у дипломата - высокие должности в представительствах Китая в Украине и России. Кроме того, Сяоюн работал в МИДе Китая, последние два года занимал пост заместителя Генерального Секретаря ШОС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее интересы Китая в Беларуси представлял Цуй Цимин. Он проработал на посту посла шесть лет - с 2014-го по 2020-й годы. В сентября президент Беларуси Александр Лукашенко провел с Цимином
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Представлять интересы Китайской Народной Республики в Беларуси будет бывший заместитель генсекретаря ШОС Се Сяоюн
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