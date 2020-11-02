Кочанова представила столичным чиновникам нового помощника президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня представила в Мингорисполкоме нового помощника президента Александра Барсукова, сообщили в столичной мэрии.

Занимавший до этого пост заместителя министра внутренних дел Александр Барсуков на минувшей неделе был назначен главой государства помощником президента по Минску, кроме этого, его повысили в звании. Кроме генерал-лейтенанта Барсукова новыми помощниками президента в регионах стали экс-министр внутренних дел генерал-лейтенант Юрий Караев и государственный секретарь Совбеза Валерий Вакульчик. В МВД появился новый министр - генерал-лейтенант Иван Кубраков, в ГУВД новый начальник - генерал-майор Михаил Гриб. С сегодняшнего дня у Барсукова кабинет в здании Мингорисполкома.

Представляя его столичным чиновникам, Кочанова отметила его ответственность и исполнительность.

"Александр Петрович многим из вас знаком по службе в ГУВД Мингорисполкома. Он знает жизнь Минска не понаслышке. Потому, уверена, поможет городу справляться с проблемами, которых в таком мегаполисе, как Минск, хватает", - цитирует ее слов пресс-служба Мингориполкома.

Она также сообщила, что активно поддержала его кандидатуру на должность инспектора по Минску. Говоря о миссии помощников президента в регионах, Кочанова подчеркнула, что они будут отвечать не только за кадровую политику, они также они будут контролировать и давать оценку работе кадров, отвечать за общественно-политическую обстановку.

Сегодня коллективу ГУВД был представлен новый начальник столичной милиции Михаил Гриб, его представил министр Кубраков. Кроме этого, новый глава МВД, который ранее возглавлял минскую милицию, простился со знаменем ГУВД Мингорисполкома. Как ожидается, завтра экс-глава МВД Юрий Караев простится со знаменем МВД.

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