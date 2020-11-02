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Германия не заинтересована в антироссийских санкциях по делу с Навальным
03.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Немецкий народ не заинтересован в санкциях для россиян и не будет их врагом, заявил член комитета по правам человека бундестага Вальдемар Гердт по итогам совместного обсуждения депутатами Госдумы и немецкого бундестага перспективы отношений двух стран после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
"То, что мы сейчас видим на политической арене – создание напряженности, это не является общим мнением немецкого народа. Поэтому мы сегодня здесь – чтобы нашим парламентариям, коллегам также сказать о том, что в Германии есть парламентарии, которые заинтересованы, чтобы мы сотрудничали и взаиморазвивались", – заострил внимание журналистам Гердт.
© Sputnik / Владимир Сергеев
Немецкий парламентарий отметил, что на прошедшей встрече были проработаны большие вопросы, "и это начало нового витка отношений в области сотрудничества и дружбы". По мнению представителя немецкой делегации, начавшееся на встрече взаимодействие должно закончиться созданием "свободного экономического пространства – от Лиссабона до Владивостока".
В понедельник состоялась долгожданная встреча депутатов Госдумы и бундестага ФРГ по вопросу оптимизации российско-германского партнерства. Данная проблематика уже обсуждалась парламентариями в онлайн-формате в начале октября, когда глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела Российской Федерации извне Василий Пискарев пригласил немецких коллег посетить Москву для продолжения совместной работы. Ранее, в сентябре комиссия Госдумы направила депутатам бундестага предложение о создании рабочей группы по ситуации с Навальным.
Напомним, что Алексей Навальный 20 августа был
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