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Германия не заинтересована в антироссийских санкциях по делу с Навальным

03.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Немецкий народ не заинтересован в санкциях для россиян и не будет их врагом, заявил член комитета по правам человека бундестага Вальдемар Гердт по итогам совместного обсуждения депутатами Госдумы и немецкого бундестага перспективы отношений двух стран после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

"То, что мы сейчас видим на политической арене – создание напряженности, это не является общим мнением немецкого народа. Поэтому мы сегодня здесь – чтобы нашим парламентариям, коллегам также сказать о том, что в Германии есть парламентарии, которые заинтересованы, чтобы мы сотрудничали и взаиморазвивались", – заострил внимание журналистам Гердт.

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Немецкий парламентарий отметил, что на прошедшей встрече были проработаны большие вопросы, "и это начало нового витка отношений в области сотрудничества и дружбы". По мнению представителя немецкой делегации, начавшееся на встрече взаимодействие должно закончиться созданием "свободного экономического пространства – от Лиссабона до Владивостока".

В понедельник состоялась долгожданная встреча депутатов Госдумы и бундестага ФРГ по вопросу оптимизации российско-германского партнерства. Данная проблематика уже обсуждалась парламентариями в онлайн-формате в начале октября, когда глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела Российской Федерации извне Василий Пискарев пригласил немецких коллег посетить Москву для продолжения совместной работы. Ранее, в сентябре комиссия Госдумы направила депутатам бундестага предложение о создании рабочей группы по ситуации с Навальным.

Напомним, что Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омскими медиками ядов в организме оппозиционера найдено не было. Однако уже после транспортировки Навального воздушным путем на лечение в Германию правительство ФРГ, ссылаясь на немецких военных медиков, заявило об отравлении Навального субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок", что, по словам немецкого кабинета министров, подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

ЕС ввел запрет на въезд на территорию союза в отношении шести россиян и научного института. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на антироссийские санкции ЕС в связи с делом Навального. 23 сентября берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.

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Теги: Минск
 
 
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Член бундестага пытается сократить политическую дистанцию между странами в деле отравления российского оппозиционера.
 
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