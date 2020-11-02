Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. Девять врачей, задержанных на шествии в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, отправлены до суда в изолятор временного содержания, сообщил телеграм-канал медиков "Белые халаты".

Участники акции собрались сегодня вечером возле БГМУ и прошли вдоль проспекта Дзержинского.

Имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский.

"Белые халаты" также сообщили о начале работы фонда медицинской солидарности "в ответ на репрессии в отношении медиков". Задачи фонда — "защита прав медиков, пострадавших от произвола властей, и развитие международного сотрудничества по профессиональной линии". Координаторы — врач Анастасия Пилипчик, руководившая отделом по медицинскому обслуживанию спортивных объектов фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", и Андрей Ткачев, один из организаторов инициативы "ByCovid19 — помощь врачам в Беларуси".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанные сегодня в Минске врачи отправлены до суда в ИВС Минск, 2 ноября. Девять врачей, задержанных на шествии в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, отправлены до...

БелаПАН.