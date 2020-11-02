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В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ (обновлено)

03.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано девять участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников "Белые халаты".

Приводятся имена задержанных: Руслан Бадамшин, Леонид Глазкин, Евгений Майский, Дмитрий Маркелов, Ирина Маркелова, Стас Соловей, Ольга Стефанович, Валерия Тимошенко, Руслан Якубовский.

Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано девять участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного...
 
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В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ
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