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В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ
03.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников "Белые халаты".
Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек. Среди задержанных две женщины.
БелаПАН.
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Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного...
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