Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета, сообщает телеграм-канал медработников "Белые халаты".

Шествие началось от БГМУ, в нем участвовало несколько десятков человек. Среди задержанных две женщины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержаны участники шествия врачей в поддержку отчисленных студентов БГМУ Минск, 2 ноября. На проспекте Дзержинского в Минске задержано восемь участников шествия врачей в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного...

БелаПАН.