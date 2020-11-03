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Подробности кадровых рокировок: Вакульчик и Барсуков уволены по возрасту
03.11.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Подробная информация о кадровых перестановках в силовом корпусе стала известна 3 ноября. На Национальном правовом интернет-портале были опубликованы соответствующие указы.
Генерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом
Вакульчик откомандирован в КГБ, который возглавлял почти 8 лет. Указом Вакульчик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Ему присвоен первый класс государственного служащего. 29 октября он назначен помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области.
Барсуков уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Ему также присвоен первый класс государственного служащего. Барсуков стал помощником президента по Минску.
Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев больше не является министром внутренних дел, он
Напомним, 29 октября Александр Лукашенко
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Подробная информация о кадровых перестановках в силовом корпусе стала известна 3 ноября. На Национальном правовом интернет-портале были опубликованы...
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