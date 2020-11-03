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Подробности кадровых рокировок: Вакульчик и Барсуков уволены по возрасту

03.11.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Подробная информация о кадровых перестановках в силовом корпусе стала известна 3 ноября. На Национальном правовом интернет-портале были опубликованы соответствующие указы.

Генерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом освобожден от должности госсекретаря Совбеза, а генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков указом президента освобожден от должности заместителя министра внутренних дел - начальника милиции.

Вакульчик откомандирован в КГБ, который возглавлял почти 8 лет. Указом Вакульчик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Ему присвоен первый класс государственного служащего. 29 октября он назначен помощником президента Беларуси - инспектором по Брестской области.

Барсуков уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Ему также присвоен первый класс государственного служащего. Барсуков стал помощником президента по Минску.

Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев больше не является министром внутренних дел, он прикомандирован к Администрации президента с оставлением в кадрах МВД. Караев стал помощником президента по Гродненской области.

Напомним, 29 октября Александр Лукашенко провел очередные кадровые назначения. Новым министром МВД стал экс-глава ГУВД Мингорисполкома Иван КубраковВместе с тем, Караев (бывший министр МВД) по решению президента направляется его помощником по Гродненской области, Вакульчик (экс-секретарь Совета безопасности) помощником по Брестской области, Барсуков (бывший замминистра МВД) стал инспектором по Минску.  

 
Теги: Минск
 
 
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Подробная информация о кадровых перестановках в силовом корпусе стала известна 3 ноября. На Национальном правовом интернет-портале были опубликованы...
 
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