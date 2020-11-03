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Лукашенко рассказал о вызовах современности
03.11.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. На международной арене нужно трезво оценить все достижения международного сотрудничества, сказал президент Беларуси во Дворце Независимости, принимая верительные грамоты послов.
Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.
Вызовы человечеству
По словам белорусского лидера, дипломаты прибыли в белорусскую столицу в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Советский Союз вместе с союзниками одержал верх над нацизмом, после чего была создана ООН как важнейший инструмент взаимодействия на международной арене.
Александр Лукашенко напомнил, что республика получила статус страны – основательницы Организации Объединенных Наций, потому что в годы войны потеряла каждого третьего своего жителя.
"Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности", – заверил он.
Поле чего добавил, что послы начинают свои дипломатические миссии в белорусской столице в весьма сложное и ответственное время.
"Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве", – считает Александр Лукашенко.
При этом он призвал перейти от пустой риторики и громогласных деклараций к реальным свершениям. "Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества".
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Белорусский лидер считает, что нужно переходить от пустой политической риторики к реальным делам, чтобы сохранить все, что достигнуто в результате международного...
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