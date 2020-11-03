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Лукашенко в телеграмме президенту Австрии осудил проявления терроризма
03.11.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил телеграмму своему австрийскому коллеге Александеру Ван дер Беллену в связи с терактом в Вене, сообщила пресс-служба главы государства.
Теракт в австрийской столице
"Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости. Призываем международное сообщество к осуществлению срочных, солидарных шагов по деэскалации напряжения и укрепления межконфессионального мира и согласия", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате атаки в Вене.
Соболезнования Австрии в связи с терактом также выразили лидеры многих стран мира. Главы государств решительно осудили терроризм и предложили свою помощь, в частности президент России Владимир Путин. Российский лидер подтвердил готовность РФ нарастить взаимодействие с Австрией и другими государствами в борьбе с терроризмом.
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Белорусский лидер призвал международное сообщество к осуществлении шагов по укреплению межконфессионального мира.
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