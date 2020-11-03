Эксперт: в Беларуси обкатывают новую стратегию реагирования на протесты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусские правоохранительные органы начали применять новую правовую тактику реагирования на протестные акции. Такое мнение высказал Sputnik во вторник эксперт в области уголовного-процессуального права.

Он прокомментировал возбуждение уголовного дела за протестную уличную акцию 1 ноября и статус подозреваемых по этому делу сразу у 230 человек.

"Я думаю, что было принято какое-то коллегиальное решение о том, что в профилактических, не карательных мерах, нужно изменить тактику правового реагирования на уличные протесты, которые стали приобретать все более радикальный характер", – заявил эксперт.

Протоколы "по горячим следам"

Собеседник Sputnik обратил внимание, как было "оперативно возбуждено" уголовное дело за массовые беспорядки по итогу уличной акции 1 ноября.

"Не третьего, не пятого ноября – Следственный комитет возбудил уголовное дело в тот же день. И более того, к середине дня 2 ноября СК сообщил, что все более 230 задержанных были допрошены. Была ли до этого такая тактика правового реагирования на протесты? Нет, не было", - сказал эксперт.

Таким образом, по его словам, все действия участников протестной уличной акции были запротоколированы "по горячим следам".

"Сложно однозначно утверждать, но все-таки можно предположить, что так не было сделано после уличных протестов 9-11 августа, когда задержали тысячи людей, а потом начали отпускать", - сказал собеседник Sputnik.

Жестко, но по закону

"Я думаю, что еще будут разбираться, почему нельзя было сделать так в первые дни протестов, как это было сделано по итогам уличных протестов 1 ноября. Я не исключу, что следователи, милиционеры работали всю ночь, допрашивая задержанных и составляя протоколы, а не с 09:00 до 18:00", – сказал эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что силовики уже начали применять во время уличных акций протеста специальную видеозаписывающую технику.

"Уверен, что такая мощная современная техника есть. Ее надо применять, а не ограничиваться оперативными съемками "с руки", – сказал эксперт.

При этом он высказал мнение, что такое количество фигурантов уголовного дела, скорее всего, "чисто психологический прием, направленный на профилактику, чем карательный".

"Перед силовиками, видимо, поставлена задача сделать все жестко, но по закону, чтобы комар носа не подточил, – сказал эксперт. – Связано ли это с последними назначениями, сложно сказать. Но то, что появляется новая тактика реагирования в протесты в стране, – это точно".

Перестановки в МВД и новые массовые акции

На неделе Александр Лукашенко назначил в ряд регионов помощников президента, в Минск – бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова, в Гродненскую область – экс-министра внутренних дел Юрия Караева, в Брестскую область – бывшего госсекретаря Совбеза Валерия Вакульчика, который до этого возглавлял КГБ рекордные 8 лет.

Сотрудники МВД зафиксировали в общей сложности 13 протестных акций в Беларуси 1 ноября, самая массовая традиционно прошла в Минске. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска и Минского района было задержано около 300 человек. По данным МВД, в остальных регионах протестные акции не были такими массовыми, количество их участников, в основном, не превышало 10 человек.

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