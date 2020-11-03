Президент Беларуси назвал лучшего на его взгляд Папу Римского

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Беларусь рассчитывает на конструктивную роль католической церкви в обществе, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе разговора с апостольским нунцием Анте Йозичем.

"Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания, я бесконечно его уважаю. Я встречался с его предшественниками, но это лучший Папа Римский (Франциск - Sputnik)", - цитирует БелТА слова белорусского лидера.

Президент Беларуси, принимая верительные грамоты посланника Святого престола, напомнил, что республику и Ватикан связывают особые отношения. Потому заинтересованные стороны совместно занимаются продвижением таких инициатив, как борьба с торговлей людьми, противодействие насилию в отношении детей и защита традиционных семейных ценностей.

По его мнению, двусторонние отношения также отдельно характеризуют вопросы конфессионального мира и здесь "рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе".

Лукашенко еще раз заявил о том, что Беларусь заинтересована и дальше углублять свое взаимодействие римской католической церковью.

Консультации в Польше

Накануне президент Беларуси встречался во Дворце Независимости с Патриаршим экзархом Беларуси митрополитом Вениамином, где отдельно затронул ситуацию, складывающуюся вокруг костела.

По словам главы государства, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну", что "не позволено никому".

"Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства, по конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - сказал Александр Лукашенко.

Архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта . МВД заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Более месяца назад департамент по гражданству и миграции МВД направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

В Ватикане обеспокоены запретом иерарху возвращаться в Беларусь, поэтому прикладывают максимальные усилия, чтобы нынешняя ситуация была исправлена. Святой престол надеется, что "проблема будет решена".

Папе Римскому обозначили тему

"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях", - констатировал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, прежнему и нынешнему Папе Римскому "он обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально".

Белорусский лидер видит необходимость в том, чтобы активно проводить подготовку католических священников в Беларуси, потому что этот вопрос поднимался еще в бытность Папой Римским Бенедикта XVI.

"Мы будем на этом настаивать", - обратил особое внимание глава государства.

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