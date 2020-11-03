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Президент Беларуси назвал лучшего на его взгляд Папу Римского
03.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Беларусь рассчитывает на конструктивную роль католической церкви в обществе, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе разговора с апостольским нунцием Анте Йозичем.
"Передайте Папе Римскому мои самые добрые пожелания, я бесконечно его уважаю. Я встречался с его предшественниками, но это лучший Папа Римский (Франциск - Sputnik)", - цитирует
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Президент Беларуси,
По его мнению, двусторонние отношения также отдельно характеризуют вопросы конфессионального мира и здесь "рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе".
Лукашенко еще раз заявил о том, что Беларусь заинтересована и дальше углублять свое взаимодействие римской католической церковью.
Консультации в Польше
Накануне президент Беларуси встречался во Дворце Независимости с Патриаршим экзархом Беларуси митрополитом Вениамином, где отдельно затронул ситуацию, складывающуюся вокруг костела.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства, по конституции обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность", - сказал Александр Лукашенко.
Архиепископ Кондрусевич
В Ватикане
© Sputnik / Сергей Пятаков
Папе Римскому обозначили тему
"Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но православная церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях", - констатировал Александр Лукашенко.
По словам главы государства, прежнему и нынешнему Папе Римскому "он обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально".
Белорусский лидер
"Мы будем на этом настаивать", - обратил особое внимание глава государства.
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Власти республики выражают заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия с Ватиканом, учитывая роль костела в обществе.
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