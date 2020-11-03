Лукашенко высказался о развитии отношений со странами, у послов которых он принял сегодня верительные грамоты

Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 ноября. Принимая 3 ноября верительные грамоты у послов шести государств, Александр Лукашенко высказался о дальнейшем развитии отношений с этими странами.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, верительные грамоты сегодня вручили посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.

Турцию Лукашенко назвал важным союзником, который первым признал независимость Беларуси. "Во время моего визита в Анкару в прошлом году мы с президентом Эрдоганом наметили ряд шагов, которые призваны упрочить торговые и гуманитарные связи, расширить контакты между гражданами наших стран", — сказал он. По словам Лукашенко, Минск и Анкара едины во мнении, что результативный экономический диалог является ключом к успеху и прогрессу. "Поэтому важно, чтобы достигнутые нами договоренности не остались на бумаге, а уже в ближайшее время были воплощены в жизнь", — сказал он.

Говоря об Иране, Лукашенко отметил, что это один из значимых экономических и политических партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. "У нас большой потенциал, который, без сомнения, раскрыт далеко не полностью", — считает он. Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона приветствует приостановку ряда ограничений в отношении Ирана со стороны ООН и надеется на дальнейшие конструктивные шаги, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. "Благодарны вашей стране за поддержку Беларуси на многосторонних площадках. Мы также будем отвечать взаимностью и готовы к продолжению взаимодействия с Ираном в международных организациях", — сказал Лукашенко.

Отношения с Сирией, по словам Лукашенко, характеризуются "высоким доверием, искренней дружбой". "Беларусь активно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и выступает за невмешательство во внутренние дела Сирии", — заявил он. Лукашенко уверен, что усилия сирийского руководства, направленные на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации, восстановление экономики и социальной сферы, будут способствовать активизации взаимодействия между двумя странами.

Венесуэле Лукашенко пообещал продолжать оказывать посильную поддержку. "Очень надеюсь, что новый посол будет всемерно содействовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в торговой и гуманитарной сферах", — сказал он.

Беларусь рассчитывает на укрепление отношений с Северной Кореей, заявил Лукашенко. "Неоправданно низкий уровень отношений у нас, нам надо активнее работать в этом направлении, — сказал он послу этой страны. — Мы внимательно следим за развитием обстановки на Корейском полуострове, поддерживаем все предпринимаемые усилия по обеспечению мира и разрешению существующих противоречий в этом регионе в целом". По словам Лукашенко, Минск заинтересован продолжать конструктивные контакты с КНДР в международных организациях. "Просим нового руководителя дипмиссии обратить внимание на такие сферы сотрудничества, как производство лекарств и продуктов питания, профессиональное обучение и повышение квалификации", — сказал он.

Говоря об отношениях с Японией, Лукашенко отметил, что взаимодействие двух стран имеет значительные резервы в торговле, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, в области науки и технологий. "Мы очень высоко ценим научную и гуманитарную помощь в ликвидации последствий Чернобыля. Со своей стороны готовы и дальше помогать вашей стране после аварии на Фукусиме и продолжить оздоровление японских детей в Беларуси", — сказал он. Предстоящие летняя Олимпиада и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году станут не только ярким праздником спортивных достижений, но и будут способствовать сплочению народов, считает Лукашенко.

Обращаясь ко всем дипломатам, Лукашенко отметил, что они представляют страны, находящиеся на разных континентах. "Но всех нас объединяет одно естественное стремление сделать мир безопаснее, экономику устойчивее, а жизнь простых людей лучше. Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для любых конструктивных инициатив, — сказал он. — Убежден, что вы не просто будете доброжелательными и непредвзятыми наблюдателями за происходящими процессами, а окажете всемерное содействие формированию равноправных, взаимовыгодных отношений с Беларусью. В ваших силах сблизить и взаимно обогатить наши культуры, помочь расширению гуманитарного сотрудничества и межличностных контактов".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко высказался о развитии отношений со странами, у послов которых он принял сегодня верительные грамоты Минск, 3 ноября. Принимая 3 ноября верительные грамоты у послов шести государств, Александр Лукашенко высказался о дальнейшем развитии отношений с этими странами. ...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.