|
Прямая связь с президентом: Вакульчика представили в новой должности
03.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков представил сегодня в Брестском облисполкоме нового помощника президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика.
© Sputnik / Виктор Толочко
На минувшей неделе глава государства назначил генерала Вакульчика помощником по Брестской области и освободил от должности госсекретаря Совбеза. Вместе с бывшим главой МВД Юрием Караевым и его бывшим замом Александром Барсуковым Вакульчик направлен
"Человек с богатым жизненным и профессиональным опытом. На всех своих постах характеризовался как проницательный человек, с высокими организаторскими способностями, аналитическим складом ума", цитирует БелТА слова Рыженкова во время представления Вакульчика брестским вертикальщикам.
Первый заместитель главы администрации также отметил, что все эти качества позволят Вакульчику достойно работать в новой должности.
"Уверен, что его опыт работы в важных структурах силового блока, прямая связь с президентом и дополнительные полномочия помогут в непростой период навести порядок с точки зрения общественной безопасности брестского региона", – подчеркнул Рыженков.
Он вручил Вакульчику удостоверение помощника президента - инспектора по Брестской области, пожелал успехов в решении всех поставленных перед ним задач.
Сделать край "еще более процветающим"
"Я рад и благодарен главе государства за это кадровое решение, которое им принято", – по-военному кратко сказал бывший глава КГБ Беларуси.
Вместе с тем он признался, что испытывает определенное волнение. По его словам, это связано с тем, что этот край для него родной, и он вернулся, "имея за плечами достаточно серьезные и опыт, и знания, и умения". И выразил желание применить все это на доверенном участке.
Вакульчик назвал должность помощника президента новой для себя, но выразил надежду, что общими усилиями получится "сделать этот край еще более процветающим и успешным".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава КГБ признался, что волнуется перед земляками, и пообещал сделать Брестчину "еще более процветающей и успешной".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)