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Прямая связь с президентом: Вакульчика представили в новой должности

03.11.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков представил сегодня в Брестском облисполкоме нового помощника президента - инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Караеву, Кубракову, Барсукову и Грибу вручили новые генеральские погоны

На минувшей неделе глава государства назначил генерала Вакульчика помощником по Брестской области и освободил от должности госсекретаря Совбеза. Вместе с бывшим главой МВД Юрием Караевым и его бывшим замом Александром Барсуковым Вакульчик направлен укреплять регионы в условиях непростой политической обстановки в стране. В отношении Вакульчика выбор легко объясним: он сам родом из Брестской области.

"Человек с богатым жизненным и профессиональным опытом. На всех своих постах характеризовался как проницательный человек, с высокими организаторскими способностями, аналитическим складом ума", цитирует БелТА слова Рыженкова во время представления Вакульчика брестским вертикальщикам.

Первый заместитель главы администрации также отметил, что все эти качества позволят Вакульчику достойно работать в новой должности.

"Уверен, что его опыт работы в важных структурах силового блока, прямая связь с президентом и дополнительные полномочия помогут в непростой период навести порядок с точки зрения общественной безопасности брестского региона", – подчеркнул Рыженков.

Он вручил Вакульчику удостоверение помощника президента - инспектора по Брестской области, пожелал успехов в решении всех поставленных перед ним задач.

Сделать край "еще более процветающим"

"Я рад и благодарен главе государства за это кадровое решение, которое им принято", – по-военному кратко сказал бывший глава КГБ Беларуси.

Вместе с тем он признался, что испытывает определенное волнение. По его словам, это связано с тем, что этот край для него родной, и он вернулся, "имея за плечами достаточно серьезные и опыт, и знания, и умения". И выразил желание применить все это на доверенном участке.

Вакульчик назвал должность помощника президента новой для себя, но выразил надежду, что общими усилиями получится "сделать этот край еще более процветающим и успешным".

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Теги: Минск
 
 
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Бывший глава КГБ признался, что волнуется перед земляками, и пообещал сделать Брестчину "еще более процветающей и успешной".
 
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