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Лукашенко принял верительные грамоты шести послов и апостольского нунция

03.11.2020 15:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.

Начало дипломатической миссии новых послов в Беларуси пришлось на очень сложный и ответственный период, считает Лукашенко. «Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве», - пояснил он.

Не оставил без внимания официальный белорусский лидер и противостояние внутри Беларуси. «Как Глава государства ответственно заявляю, что мы способны эффективно противостоять внешним вызовам и угрозам, обеспечить внутриполитическую стабильность, не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов. Мы решительно защищаем интересы большинства граждан, проголосовавших за единую Беларусь и выступающих за независимое и устойчивое государство», - цитирует Лукашенко его пресс-служба..

Он пояснил, что официальный Минск готов «к взаимодействию со всеми нашими зарубежными партнерами, обсуждению любых вопросов сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси, но только при условии учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела».

Обращаясь к папскому нунцию, Лукашенко подчеркнул, что он рассчитывает «на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе» и рассказал о заинтересованности Беларуси в дальнейшем углублении взаимодействия со Святым престолом.

Нужно отметить, что глава белорусской католической церкви Тадеуш Кондрусевич до сих пор не может въехать в Беларусь.

Он обратился к каждому из дипломатов персонально и ко всем в целом: «Всех нас объединяет одно естественное стремление сделать мир безопаснее, экономику устойчивее, а жизнь простых людей лучше. Беларусь умеет ценить искренность, доверие и всегда открыта для любых конструктивных инициатив».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.
 
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