Лавров: никто не должен вмешиваться в конституционную реформу в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Конституционная реформа в Беларуси создает площадку для общенационального диалога, считает Лавров.

Белорусские власти вовлекают в процесс широкие слои населения, а потому игнорировать этот подход легкомысленно. Ни Россия, ни другие страны не должны никоим образом вмешиваться в проведение этой работы, отметил российский дипломат в интервью газете "Коммерсант".

"Прежде всего, то, в каком объеме должна быть проведена конституционная реформа в Беларуси, решать только белорусскому народу. Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть. А уж то, насколько их глубина отвечает ожиданиям внешних наблюдателей, это дело третье", – сказал Лавров.

По его словам, ни для кого не секрет, что Россия поддерживает инициативу президента Лукашенко по поводу конституционной реформы в целом. Важно, что белорусские власти организовали сбор предложений простых людей по поправкам в главный документ. Что касается объявления в розыск Светланы Тихановской, то это "чисто правовой вопрос", отметил Лавров. Речь о выполнении Россией обязательств по Договору государств—участников СНГ о межгосударственном розыске лиц.

"Согласно ст. 7 этого документа формирование и ведение централизованного информационного массива межгосударственного розыска лиц осуществляет Главный информационно-аналитический центр МВД России в рамках Межгосударственного информационного банка. Светлана Тихановская была добавлена в этот информационный банк на основании запроса белорусской стороны", – напомнил Лавров.

Прокомментировал глава МИД и слухи о том, "на кого ставит" Россия в Беларуси. Он подчеркнул, что братское белорусское государство является союзником и стратегическим партнером России.

"Если народ Беларуси сделал свой выбор, мы обязаны и будем его уважать. Это четко подтвердил президент Путин в поздравительном послании президенту Лукашенко в связи с его победой на выборах", – резюмировал Лавров.

О выборах в США

Высказался Лавров и по поводу президентских выборов в США. Он отметил, что с учетом "зашкаливающего накала предвыборных страстей", давать развернутые публичные комментарии относительно перспектив развития отношений Москвы и Вашингтона было бы неправильно.

"Нашу страну и так постоянно обвиняют во "вмешательстве" во внутренние дела США и в попытках оказать влияние на электоральные процессы", – напомнил он.

При этом диалог с Россией по-прежнему остается в "заложниках" у американской внутриполитической борьбы, которая по традиции оказывает существенное влияние и на предвыборную риторику кандидатов в президенты, с сожалением отметил глава МИД РФ. Вместе с тем, Россия с уважением воспримет любой выбор народа США и готова выстраивать конструктивное сотрудничество с победителем вне зависимости от его партийной принадлежности.

"Однако принимая во внимание складывающиеся обстоятельства, мы реалистично оцениваем перспективы двустороннего взаимодействия и не завышаем планку ожиданий. В общем, давайте дождемся итогов голосования. Осталось совсем немного", – отметил Лавров.

Напомним, выборы президента США проходят 3 ноября. От республиканцев на второй срок подряд выдвинулся 74-летний Дональд Трамп. Демократы делают ставку на 77-летнего Джозефа Байдена. Ранее действующий американский лидер довольно жестко "прошелся" по оппоненту: Трамп заявил, что считает Байдена "политическим слабаком", хоть у того и есть за плечами около 40 лет в политике.

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