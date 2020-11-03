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Россия обладает уникальным ледовым флотом – Путин

03.11.2020 18:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Россия обладает уникальным ледовым флотом, это первенство надо подтверждать, заявил президент РФ Владимир Путин.

© Photo : Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
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Сегодня российский лидер принял участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин" в пассажирском порту Морской фасад в Санкт-Петербурге.

"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день", - сказал Путин.

По его словам, Россия должна наращивать свои позиции, укреплять и обновлять флот, "внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса".

Российский президент добавил, что сейчас "идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов". "Аналогов которым нет в мире. За ними будущее", - подчеркнул Путин. 

Ледокол "Виктор Черномырдин"

"Виктор Черномырдин" - один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж - 38 человек. Автономность - 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.

Судно построено на "Балтийском заводе" (входит в структуру "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия сейчас работает над новыми сериями ледоколов, аналогов которым нет в мире, подчеркнул президент РФ.
 
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