Лукашенко освободил Астапенко от должности посла в Аргентине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Владимира Астапенко от должности посла в Аргентине, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что белорусский дипломат написал уже второе заявление о том, что хочет покинуть данный пост, первое было после инаугурации президента.

"Владимир Астапенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе", – сообщили в пресс-службе.

В соответствии с указом он также лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.

"После инаугурации 23 сентября я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", – цитирует Астапенко портал TUT.by .

По словам экс-дипломата, новое заявление содержит требование освободить его от должности посла уже на основании статьи 41 ТК – в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению работы по трудовому договору.

Астапенко – кадровый дипломат, он начинал трудовую деятельность еще во время Советского Союза, был заместителем министра иностранных дел, работал в белорусских посольствах в разных странах. В 2018 году Астапенко был назначен послом Беларуси в Аргентине, а позже – послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

После прошедших в августе президентских выборов в Беларуси несколько дипломатов, в том числе послы, лишились своих должностей, когда публично озвучили позицию в отношении ситуации в стране. Первым в связи с событиями в Беларуси подал в отставку Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.