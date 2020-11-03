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Лукашенко в ближайшем времени намерен встретиться с Эрдоганом
04.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко намерен в скором времени провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, об этом он заявил во вторник во время общения с послами во Дворце Независимости.
© Sputnik / Валерий Мельников
Во вторник глава государства
"Мои самые добрые пожелания моему другу Реджепу, рассчитываю, что в ближайшее время мы встретимся", – сказал Лукашенко во время краткого общения с Озджаном.
В последний раз лидеры Турции и Беларуси
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В последний раз лидеры Турции и Беларуси встречались в апреле 2019 года: тогда Лукашенко посетил с визитом Анкару.
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