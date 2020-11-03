Лукашенко в ближайшем времени намерен встретиться с Эрдоганом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко намерен в скором времени провести встречу со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, об этом он заявил во вторник во время общения с послами во Дворце Независимости.

Во вторник глава государства принял верительные грамоты новых послов в республике – апостольского нунция Анте Йозича, дипломатов из Венесуэлы Франклина Араке, Ирана – Саида Яри, КНДР – Зу Зен Бона, Сирии – Мохаммада аль-Умрани, Турции – Мустафы Озджана и Японии – Хироки Токунаги.

"Мои самые добрые пожелания моему другу Реджепу, рассчитываю, что в ближайшее время мы встретимся", – сказал Лукашенко во время краткого общения с Озджаном.

В последний раз лидеры Турции и Беларуси общались в апреле 2019 года : тогда Лукашенко посетил с визитом Анкару. Президенты обсудили широкий круг вопросов, в сфере двусторонних экономических отношений было подписано более 300 соглашений.

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