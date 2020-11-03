Кочанова поговорила со студентами о Тихановской и изнасилованиях в милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова встретилась со студентами Белорусского государственного университета.

Встреча проходила во вторник днем. На нее не пригласили администрацию учебного заведения - Кочанова общалась со студентами наедине. Главной темой для обсуждения стала общественная и политическая ситуация в стране.

Во время встречи было затронуто несколько острых вопросов. В частности, Кочанова высказалась о Светлане Тихановской, которая участвовала в предвыборной гонке на выборах президента-2020, и главе государства Александре Лукашенко.

"Я, чтоб вы знали, со Светланой Тихановской тоже встречалась. И с Дмитриевым. И со всеми я встречалась еще до выборов. И я прекрасно видела и отдавала себе отчет, кто что из себя представляет. Для того, чтобы быть президентом страны, мало красиво говорить. Вы должны понимать, что президент страны должен быть сильный политик. Потому что та страна, которая есть у нас, Беларусь, не имеет своих ресурсов", - цитирует Кочанову TUT.BY .

Говоря о будущих перспективах, спикер отметила, что государство не будет менять своего ориентира и намерено поддерживать граждан. Она добавила, что "власть, какой бы она не была, останется у власти".

"Главное — то, что мы делали всегда, и то политическое достижение, которое у нас есть — социально-ориентированное государство, поддержка людям — было есть и останется. Никуда оно не изменится", - заверила Кочанова.

"Если у вас другое мнение — ради бога. Сегодня насилие, вы говорите. Насилие порождает насилие — это правда. Но так как, когда бросаются на ребят, надо было поступить по-другому? А вы посмотрите другие страны. Поэтому как работали, так и будем работать. И все — наши люди. Поэтому как бы вам нравилась или не нравилась власть, она сегодня у власти", - сказала Кочанова.

Об изнасилованиях

Прокомментировала Кочанова также информацию, которая появилась в сети об изнасилованиях участников акции протеста со стороны сотрудников милиции. Писали, что на противоправные действия шли сотрудники ОМОН, которые использовали в качестве орудия для насилия милицейскую дубинку.

"Это неправда! Это неправда! Не было такого. Не было такого. Не было. Послушайте меня, ребята. Все, что вы читаете в интернетах… (Кочанову перебивают). Подождите. Я, когда услышала про изнасилования, про разрывы маток, и когда услышал это президент, то сказал жесточайшим образом разобраться. (Все засмеялись). Подождите. Не переходите на хамство. Я официально вам заявляю: с министром здравоохранения и заместителем, Караником и Пиневичем, и Богдан — с каждым разговаривала персонально, отдельно. Ни одного факта изнасилования, разрыва матки или чего-то другого не было зафиксировано. Ни одного", - заявила Кочанова.

Она добавила, что готова пригласить на встречу министра здравоохранения, если студенты не верят ей.

По ее словам, официально не было зафиксировано ни одного факта изнасилования со стороны милиционеров. Кочанова назвала все эти истории "откровенной ложью".

Об очередях на участках

Кочанова опровергла информацию и об очередях на избирательных участках в день проведения выборов президента.

"Вы знаете, что голосование проходит с 8 до 20 по закону. По закону в 20 часов избирательные участки должны закрыться. Тогда, когда образовались на некоторых избирательных участках, еще раз повторяю — на некоторых избирательных участках огромные очереди, было принято решение ЦИКом: дать людям проголосовать", - сказала глава Совета Республики.

Она добавила, что на некоторых участках на самом деле образовались очереди – "толпы просто людей собрались". Тогда, по ее словам, она предложила своим коллегам-сенаторам выйти на эти избирательные участки, "чтобы хотя бы поддержать эти комиссии, потому что работать очень непросто".

"Я звоню, начинаю уточнять, где есть очереди. Буквально через 20 минут, максимум 30, я звонила, и мне уже: там очереди нет, там очереди нет, там нет. О чем это говорит? О том, что многие там просто собирались, чтобы выразить протест и создать неудобства для власти", – сказала Кочанова.

А вечером 9 августа, по словам спикера, после того, как участки закрылись, она села в машину, а на встречу ей по проспекту Победителей "толпы разъяренной молодежи неслись нам навстречу, кричали: "Жыве Беларусь!"

Кочанова призналась, что никогда не думала, что в Беларуси может "такое произойти". Она высказала предположение, что "закрутили общество, и в том числе молодежь, настроили вот на тот протестный лад".

О беспокойстве власти и протестах

Кочанова заметила, что ни она, ни президента не беспокоятся о себе.

"Мы беспокоимся о том, как будете жить вы, наши дети и внуки. Вы уже практически мои внуки. И я хочу, поверьте, чтобы вы жили в мирной стране. Вы и ваши дети. Если полетят бомбы, если будет конфронтация, если общество разделится, как сегодня…", - сказала она.

Обращаясь к студентам, Кочанова сказала, что они выросли в то время, когда все воспринимается как данность.

По ее словам, на мирные акции студенты идут "по приглашению" Telegram-каналов. Но если они хотят провести свое мероприятие, для этого существует определенный порядок.

"Если такового нет и вас много раз предупреждали о том, что это незаконно. И если вы делаете незаконные действия в нашем государстве, это плохо", - сказала она.