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Лукашенко присвоил звание генерал-лейтенанта главам трех силовых ведомств
04.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 3 ноября. Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий.
По информации пресс-службы Лукашенко, очередное воинское звание генерал-лейтенанта присвоено председателю Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо, председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю и министру обороны Виктору Хренину.
БелаПАН.
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Минск, 3 ноября. Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий. По информации пресс-службы Лукашенко, очередное воинское звание...
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