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США выбирают президента: что известно к этому часу

04.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. По прогнозам экспертов и аналитиков, на выборах в США победит то, кто захватит лидерство в так называемых "колеблющихся штатах".

В США 3 ноября проходят выборы президента. На пост претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Действующий глава государства по предварительным подсчетам лидирует в штатах Юта, Айова, Луизиана, Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир. У Байдена есть преимущество в Массачусетсе, Род-Айленде и Техасе.

Впрочем, с учетом особенностей президентской кампании в США, гораздо важнее не то, сколько человек поддержит того ли иного кандидата, а то, как именно распределятся голоса. К примеру, в 2016-м большинство американцев поддержало Хилари Клинтон, но Трамп победил за счет выборщиков.

Промежутоные результаты

По предварительным подсчетам, пока лидирует Байден: у него 223 подтвержденных голоса, у Трампа — 204. При этом разные американские СМИ приводят разные цифры. Продолжается подсчет в таких крупных штатах, как Мичиган, Висконсин и Пенсильвания. Там расклад периодически меняется, но тем не менее лидирует Трамп. К примеру, в Мичигане подсчет голосов может занять еще сутки: речь идет об "оспаривании" и "контрольной оценке" результатов на отдельных участках и в округах.

В некоторых штатах были зафиксированы свои в работе избирательных участков. Машины для голосования на двух из них в штате Нью-Йорк не были доставлены вовремя в заданные места. А в штате Айова антисептик на руках избирателей вывел из строя сканер для голосования: его починили лишь спустя час.

Как устроена избирательная система США

Выборы в США проходят по непрямой двухступенчатой процедуре. То есть, граждане на избирательных участках на самом деле голосуют не за кандидата, а за выборщиков. Каждый штат в зависимости от количества граждан получает пропорциональное количество "голосов". И победит как раз тот, кто наберет больше голосов именно выборщиков, а не избирателей. 

© REUTERS / ALEXANDER DRAGO
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Голосование выборщиков проходит в столицах штатов на 41-й день после всенародного голосования, в этом году это будет 14 декабря. Для избрания кандидат должен набрать абсолютное большинство (50% + 1), то есть не менее 270 голосов.

Некоторые штаты обычно голосуют за представителей конкретной партии. К примеру, считается, что Нью-Йорк отдает предпочтение демократам, а Техас – республиканцам. Ключевую роль в итоге играют "колеблющиеся штаты", такие как Флорида, Северная Каролина, Пенсильвания, и Огайо. Именно по ним и можно делать предварительные выводы об итогах президентских выборов в США.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Первые результаты голосования на президентских выборах оглашены в США, явного фаворита пока нет.
 
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